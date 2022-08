Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Den deutschen Krankenkassen ist die Identifikation ihrer Versicherten per Smartphone untersagt worden. Die zuständige Gematik-Gesellschaft hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine entsprechende Verfügung an die Kassen verschickt, über die das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) berichtet. Diese verbietet ihnen demnach die Nutzung sogenannter Video- und Robo-Ident-Verfahren. "Die sofortige Vollziehung wird [ ] angeordnet", heißt es in der Verfügung. Hintergrund ist nach Informationen des "Handelsblatts", dass offenbar Sicherheitsprobleme bei den besagten digitalen Ident-Verfahren nachgewiesen wurden.

