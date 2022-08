09.08.2022 - Nachdem die globalen Aktienmärkte im 1. Halbjahr 2022 ein Desaster erlebt haben, hoffen viele Investoren auf eine bessere zweite Jahreshälfte. Gründe dafür gibt es genug: So ist bereits viel Negatives in den Kursen eingepreist, die Bewertungsniveaus sind niedrig und die Zinsängste lassen nach. Nicht zuletzt wird mit einer baldigen Stabilisierung der Weltwirtschaft gerechnet. Diese Hoffnung halten wir jedoch für trügerisch. Aus unserer Sicht zeichnet sich ein langwieriger globaler Abschwung ab, der bis weit ins Jahr 2023 hineinreicht. In der Folge sehen wir an den globalen Aktienmärkten in den nächsten 12 bis 18 Monaten noch beträchtliches Kursrückschlagspotenzial. Dem Anleger bleibt daher nichts anderes übrig, als weiter auf eine defensive Ausrichtung in der Asset Allocation zu setzen.

Das 1. Halbjahr war für Aktien ein Desaster

Mit einem Minus von 20% gemessen am MSCI World erlebten die Aktienmärkte im 1. Halbjahr 2022 die schwärzeste erste Jahreshälfte seit 1970. Ins Rollen gebracht hat die Baisse der Zinsschock der Notenbanken. Die Geldpolitik hatte schliesslich keine andere Wahl, als auf die galoppierende Inflation zu reagieren. Damit waren aber zugleich die langjährige Nullzinspolitik und die Alternativlosigkeit der Aktienanlage Geschichte. In der Folge ist vor allem aus der Technologieblase Luft entwichen. Dies zeigte sich z.B. prägnant beim Russell-2000-Growth-Index, der zeitweise um über 40% in die Knie ging.