Zusammen mit dem italienischen Kooperationspartner Ecospray entwickelte das Unternehmen mit Stammsitz in Lüsche bei Vechta das Konzept bis zur Tankstelle. Die Tagesproduktion beläuft sich auf drei Tonnen. "Wir haben Anfragen von 300 Interessenten aus Deutschland und dem nördlichen Europa", berichtete Kunibert Ruhe, Geschäftsführer des Familienunternehmens. "Nur 30 Prozent des Wirtschaftsdüngers werden derzeit in herkömmlichen Biogasanlagen eingesetzt. Würden wir künftig 100 Prozent nutzen und zu Bio-LNG verarbeiten, könnten wir rund 37 Prozent der Lkw-Flotte versorgen."

DARCHAU (dpa-AFX) - In Anwesenheit des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff ist am Dienstag eine kompakte Bio-Flüssiggas-Anlage in Darchau in der Gemeinde Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) an der Elbe gestartet worden. Die Anlage sei eine Blaupause dafür, wie Biogasanlagen-Betreiber autark klimafreundlichen Kraftstoff für die Verkehrswende produzieren könnten, sagten die Betreiber der Ruhe Biogas über die nach ihren Angaben erste deutsche Anlage, die als Nachfolgekonzept einer Biogasanlage fungiert. Sie kostete vier Millionen Euro. Das Land gab 1,8 Millionen Euro dazu.

