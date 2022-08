Jackpot Digital präsentiert auf der Gaming-Messe in Oklahoma seinen ‚dealerlosen‘ Pokertisch

Vancouver, British Columbia, 9. August 2022 – Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (FWB: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die nächste Generation seiner Jackpot Blitz 2.0-Spieltische diese Woche auf der Kongressmesse der Oklahoma Indian Gaming Association („OIGA“) 2022 vorstellen wird.

Die Live-Vorführung des vom Unternehmen entwickelten revolutionären ‚dealerlosen‘ Pokertisches Jackpot Blitz 2.0 findet am Stand Nr. 614 im Cox Business Center im Geschäftsviertel der Stadt Tulsa in Oklahoma statt, und zwar am:

- Mittwoch, 10. August, von 12.00 bis 19.00 Uhr (Ortszeit) und

- Donnerstag, 11. August, von 12.00 bis 15.00 Uhr (Ortszeit)

Die nächste Generation von Jackpot Blitz punktet mit einer sogenannten Ticket-In-Ticket-Out-(„TITO“)-Funktion, die es den Casinogästen ermöglicht, während des Spiels direkt am Tisch mit Bargeld zu bezahlen. Außerdem unterstützt der neue Jackpot Blitz das Slot Accounting System-(“SAS”)-Protokoll und damit die nahtlose Einbindung in die Verwaltungssysteme der meisten Spielcasinos. Die beiden neuen Funktionen werden von den meisten regulierten Casinos vorgeschrieben und sind der letzte große Schritt zur Entwicklung von Jackpot Blitz für den Massenmarkt. Den neuen Jackpot Blitz können Sie im nachstehenden Video erleben:

https://m.youtube.com/watch?v=nYUiKEEI4C8

Auf der „OIGA Conference and Trade Show“ bietet sich für das Unternehmen die Gelegenheit, Jackpot Blitz erstmals in Oklahoma, einem der führenden US-Bundesstaaten für sogenannte „Indianercasinos“, zu präsentieren.

Jake Kalpakian, President & CEO von Jackpot, meint dazu: „Wir können es kaum erwarten, diese positive und bahnbrechende Technologie unseres Unternehmens dem Glücksspielmarkt in Oklahoma vorzustellen. Der Begriff ‚hands-dealt-per-hour‘ ist eine wichtige Leistungskennzahl für Spieltische in Oklahoma. Jackpot Blitz ist hier in puncto Geschwindigkeit den herkömmlichen Dealern klar überlegen und bietet zugleich ein unterhaltsames und fehlerfreies Spielerlebnis. Der Mangel an Casino-Dealern, die hohen Personalkosten und der unaufhaltsame Trend hin zum digitalen Glücksspiel wirken sich allesamt auf die steigende Nachfrage nach unserem Produkt aus.“