Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Knapp 90 Prozent der Ferienhausvermieter:innen aus Deutschland und demVoralpenraum erwarten laut einer Holidu-Umfrage ein gutes Sommergeschäft.- Inflation betrifft auch Ferienhausbranche: 70 Prozent sehen laufende Kostenbetroffen, in Deutschland wollen 76 Prozent jedoch trotzdem dieses Jahr nichtdie Übernachtungspreise erhöhen - anders als in Spanien und Italien.- Flexiblere Stornierungsbedingungen, stabiles Internet für die Workation undUmweltfreundlichkeit: Ferienhausvermieter:innen haben auf die Bedürfnisse derGäste reagiert.- Deutsche Ferienhausvermieter:innen sind in Nachhaltigkeit am bestenaufgestellt. 40 Prozent wollen in Zukunft Ladestationen für E-Autos an derUnterkunft anbieten.- Der enge Kontakt zu den Gästen ist wichtig - auch, um ihnen malaußergewöhnliche Wünsche zu erfüllen.Erst Lockdown, dann steigende Nachfrage: Während der Corona-Pandemie ging dasGeschäft der Ferienhausvermieter:innen auf und ab. Wie ergeht es ihnen 2022? Waserwarten sie von der kommenden Saison, was hat sich geändert oder was planen siefür die Zukunft? Das Ferienhaus-Buchungsportal Holidu (www.holidu.de)(http://www.holidu.de/) mit seiner Tochtergesellschaft Bookiply(www.bookiply.de) (http://www.bookiply.de/) , einer Software- und Servicelösungfür Ferienhausvermieter:innen, hat im Juni 2022 nachgefragt und eine Umfrageunter 1.230 Ferienhausvermieter:innen in Deutschland und dem Voralpenraum,Spanien und Italien durchgeführt.Mehr Buchungen und gutes SommergeschäftAllgemein blicken Ferienhausvermieter:innen optimistisch auf den Sommer. Knapp90 Prozent der in Deutschland und dem Voralpenraum Befragten erwarten eine guteSommersaison. 38 Prozent gaben an, bereits jetzt mehr Buchungen als im letztenJahr zu verzeichnet zu haben. In Spanien ist die Situation fürFerienhausvermieter:innen sogar noch besser, hier gehen 93 Prozent von einerguten Sommersaison aus und mehr als die Hälfte haben jetzt schon mehr Buchungenals letztes Jahr. In Italien sieht es ebenfalls gut aus. Hier glauben 78 Prozentan eine gute Saison. In allen Ländern scheint ein Grund für das guteSommergeschäft Corona zu sein: Seit der Pandemie stellen 40 Prozent inDeutschland und dem Voralpenraum, 59 Prozent in Spanien und 51 Prozent inItalien signifikant mehr Buchungen innerhalb der Sommersaison fest.Trotz Inflation eher keine Preiserhöhungen von Ferienunterkünften geplantNatürlich wirkt sich aber auch die Inflation und die Preissteigerungen vonEnergie, Lebensmitteln und Co. auf die Ferienhausbranche aus. In Deutschland undim Voralpenraum sehen über 70 Prozent die laufenden Kosten, etwa für denUnterhalt ihrer Ferienimmobilie, von der Inflation betroffen. Dennoch sagen 76