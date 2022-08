Der Aufstieg von "People-First-Unternehmen" - so schaffen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die Arbeitswelt hat sich für immer verändert. Der Begriff "Futureof Work" ist zwar keineswegs neu, aber die technologischen und sozialen Kräfte,die dazu beitragen, unser Leben und unsere Arbeit zu gestalten, haben im letztenJahrzehnt an Dynamik gewonnen. Die globale Pandemie hat diesen Wandel, wie wirüber die Arbeit und den Arbeitsplatz denken, zusätzlich beschleunigt. Mit demErgebnis, dass Unternehmen ihre Beziehung zu ihren Mitarbeiter:innen neuüberdenken müssen und diese ins Zentrum ihres Handelns stellen sollten.Greenhouse Software (https://www.greenhouse.io/de) , ein US-amerikanischesHiring-Softwareunternehmen, bezeichnet Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden inden Mittelpunkt stellen, als "people-first companies"."Einfach ausgedrückt: Unternehmen haben erkannt, dass es nicht nur eineerfolgreiche Strategie darstellt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen,sondern auch eine Notwendigkeit für die Zukunft der Arbeit", sagt Carin vanVuuren, CMO bei Greenhouse Software. "Talente priorisieren das, was ihnenwichtig ist, und wünschen sich mehr Auswahl und Kontrolle darüber, wo und wiesie arbeiten. Unternehmen, die sich dieser Tatsache bewusst sind und denmenschlichen Part der 'Human Ressources' in den Vordergrund stellen, werdenerfolgreich sein, wenn es darum geht, die Talente zu gewinnen und zu halten, dieihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen."Unternehmen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, werden in Zukunft eherflorieren, weil sie versuchen zu verstehen, worauf die Mitarbeitenden Wertlegen, und ihre Praktiken so weit wie möglich auf diese Werte abstimmen. JüngsteUntersuchungen von Greenhouse(https://www.greenhouse.io/de/blog/candidate-economic-sentiment-report) habenergeben, dass 87 Prozent der befragten Talente es für wichtig halten, dass dieMission und die Werte eines Unternehmens mit ihren eigenen übereinstimmen, und76 Prozent der Befragten halten es für wichtig, dass das Unternehmen, für dassie arbeiten, sich für die sozialen Belange einsetzt, die sie für sich in denFokus stellen.Zu den entscheidenden Schritten hin zu einer "People-First"-Haltung zählt dieÜberlegung, wie man ein People-First-Unternehmen wird. Die Grundlage dazu wirdim Rahmen der Einstellungsstrategie geschaffen. Nur mit den richtigenMitarbeiter:innen kann sich ein Unternehmen entwicklen und dessen Kultur sichentfalten. Aus diesem Grund beginnt eine gute Unternehmenskultur mit demProzess, wie man einstellt. Dazu gehören Überlegungen darüber, wie man fairereund gerechtere Einstellungspraktiken sicherstellt, unterschiedliche Talentpoolsfindet und nutzt, und wie man ein differenziertes und integratives