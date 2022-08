Wirtschaft Adidas räumt Fehler in China ein

Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Nach Umsatzeinbrüchen in China hat Adidas-Chef Kasper Rorsted Fehler eingeräumt. "Natürlich haben wir Fehler in China gemacht", sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).



Adidas habe die Konsumenten nicht gut genug verstanden. "So haben wir den Spielraum für chinesische Wettbewerber geöffnet, die das besser gemacht haben." Die Käufer wollten "einen chinesischen Touch".