Aktionäre haben zu Monatsbeginn ihre Hoffnung in Elon Musks Unternehmen Tesla gelegt. War der Konzern in der vorletzten Juli-Woche noch auf Platz drei der am häufigsten gekauften Aktien beim Smartbroker, ist er nun auf Platz eins.

Erst vergangenen Donnerstag stimmten die Aktionäre auf der Hauptversammlung in Texas der Zulassung von vier Milliarden weiterer Aktien zu. Nach dem Handelsschluss am 24. August werden die Aktien der Anleger im Verhältnis von drei zu eins getauscht. Der Gewinn bleibt gleich. Am Wert des Unternehmens ändert sich nichts. Ein Aktiensplit ist eine rein unternehmerische Maßnahme, um Aktien attraktiver und wieder leistbarer zu machen, wenn die Aktienpreise sehr hoch angestiegen sind.