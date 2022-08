Deep Isolation und Amentum gehen Partnerschaft ein, um Technologie zur Entsorgung nuklearer Abfälle weltweit zu vermarkten

Zu den ersten Zielen der gemeinsamen Arbeit gehören Länder in Europa und im pazifischen Raum, die zusammen einen Markt für die geologische Entsorgung abgebrannter Brennelemente und hochradioaktiver Abfälle im Wert von mehr als 30 Milliarden Dollar darstellen.

BERKELEY, Kalifornien und GERMANTOWN, Md. , 9. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Deep Isolation Inc. und Amentum haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet, um die Vermarktung der Technologie von Deep Isolation weltweit voranzutreiben. Diese Vereinbarung positioniert die Unternehmen als weltweit führende Unternehmen in einer milliardenschweren Atommüllentsorgungsbranche, die die Zukunft der sauberen Kernenergie zu erschließen verspricht.

„Amentum verfügt über unvergleichliches technisches Know-how und Erfahrung in der Anwendung von Wissenschaft und fortschrittlichen Technologien zur erfolgreichen Sanierung hochkomplexer Nuklearstandorte", sagte Jim Blankenhorn, Senior Vice President von Amentum. „Diese Partnerschaft stärkt unsere gemeinsame Position auf einem wachsenden Markt, auf dem wir innovative Lösungen für die nukleare Entsorgung auf der ganzen Welt anbieten

Es besteht ein neues Gefühl der Dringlichkeit, Atommüll zu entsorgen. Die kohlenstoffarme Kernenergie ist eine starke Alternative zu fossilen Brennstoffen im Kampf gegen den Klimawandel, aber ein Großteil der Welt verlangt eine Abfalllösung, bevor Investitionen in neue Kernkraftwerke getätigt werden. Die fortschrittliche Nukleartechnologie von Deep Isolation nutzt Richtbohrverfahren, um Abfälle sicher und effizient tief unter der Erde in Bohrlöchern zu isolieren, was vielen Ländern eine Alternative zu einem herkömmlichen Endlager unter Tage bietet.

„Die Welt verändert sich schnell, und für den Erfolg der Kernenergie ist es unabdingbar, dass wir das Problem der nuklearen Abfälle lösen", sagte Elizabeth Muller, CEO von Deep Isolation, Umweltschützerin und Mitbegründerin des Unternehmens. „Die Umsetzung der Lösung erfordert eine groß angelegte Teamleistung."

Amentum, ein weltweit führender Anbieter von technischen und ingenieurtechnischen Dienstleistungen, verfügt über zahlreiche bewährte Stärken: Instandhaltung komplexer und hochgefährlicher Anlagen und Prozesse, Bereitstellung von Umweltlösungen für Kunden auf der ganzen Welt sowie Fähigkeiten im Umweltmanagement und in der Abfallwirtschaft.