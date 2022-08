Ölpreise drehen in die Gewinnzone und legen deutlich zu - Druschba-Pipeline

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag in kurzer Zeit die Verluste aus dem frühen Handel wettgemacht und sind deutlich in die Gewinnzone gedreht. Marktbeobachter erklärten die Preisentwicklung mit Meldungen, dass die Lieferung von russischem Öl über den Südstrang der Pipeline Druschba (Freundschaft) nach Ungarn eingestellt worden ist.

Im Mittagshandel stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Sorte Brent mit Lieferung im Oktober bis auf 98,21 US-Dollar. Im späten Vormittagshandel wurde Brent-Öl nur bei 94,90 Dollar gehandelt. Zuletzt kostete Brent-Öl 97,85 Dollar und damit 1,20 Dollar mehr als am Vortag. Auch der Preis für US-Rohöl drehte in kurzer Zeit in die Gewinnzone. Hier kostete ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September 91,80 Dollar und damit 1,04 Dollar mehr als am Vortag.