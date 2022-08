Warum es sich lohnt, als Handwerker in bezahlte Werbung auf Instagram zu investieren (FOTO)

Hannover (ots) - Kontakt mit Kunden halten und Aufträge generieren: Immer mehr

Firmen werden auf die Vorteile von Instagram-Marketing aufmerksam. Während die

Kampagnen der Industrie dort in dynamischem Design daherkommen, hinkt vor allem

das Handwerk noch immer hinterher und schöpft das Potenzial der

Social-Media-Plattform nicht aus. Das schlägt sich unter anderem in erheblichen

Problemen im Werben um Nachwuchs nieder.



"Vor allem Handwerker können von einem Einblick in ihre Arbeit profitieren.

Gezeigte Prozesse und Endergebnisse steigern das Vertrauen und erhöhen die

Authentizität des Betriebs", sagt der Unternehmensberater Marvin Flenche. Hier

verrät er, warum es sich gerade für Handwerker lohnt, in einen eigenen Auftritt

auf Instagram zu investieren.





Bezahlte vs. organische WerbungGrundsätzlich sind zwei Wege zu unterscheiden, wie Handwerker soziale Medien fürsich nutzen können, so Marvin Flenche. Der Weg der organischen Werbung zieltdarauf ab, allein auf Basis von gutem Content auf Instagram Aufmerksamkeit zuerzielen. Wer den bezahlten Weg einschlägt, nimmt zusätzliche Kosten zugunsteneiner größeren Reichweite bewusst in Kauf.Organische WerbungNeben dem Zeitaufwand, der in den Auftritt investiert wird, entstehen beimorganischen Weg keine zusätzlichen Kosten. Allerdings ist die Reichweite hierklar begrenzt - sofern nicht ein besonders zielgruppenrelevanter Post fürüberdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit sorgt.Langfristig kann die gleichbleibend geringe Reichweite des organischen Wegsfrustrierend werden. Allerdings lässt sich bei den wenigen Followern, die sichorganisch gewinnen lassen, zumindest ein besonders starkes Interesse erkennen.Das macht es leichter, eine direkte Bindung zu ihnen herzustellen.Bezahlte WerbungNimmt der Handwerksbetrieb etwas Geld für bezahltes Instagram-Marketing in dieHand, können damit außerhalb der eigenen Bubble deutlich mehr Nutzerinnen undNutzer erreicht werden.Bezahlte Werbeanzeigen bieten außerdem die Möglichkeit, gezieltes Targetingeinzusetzen und die Zielgruppe der eigenen Beiträge passgenau zu bestimmen. Daszahlt sich zum Beispiel beim effektiven Recruiting aus, wenn bewusst eine jungeZielgruppe mit entsprechender schulischer Ausbildung adressiert werden soll.Weshalb der bezahlte Weg vielversprechender istMarvin Flenche verdeutlicht den Vorteil des bezahlten Wegs anhand einesInstagram Beispiels: Ein Handwerksbetrieb, das beispielsweise eineFolloweranzahl von 1.000 Menschen hat, erreicht mit einem organischen Beitrag,also unbezahlt, bedingt durch die Algorithmen im Schnitt nur 100 Follower. Davonzählen durchschnittlich nur zehn Prozent zur relevanten Zielgruppe. Allerdingsist auch bei diesen zehn Prozent die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie denBetrieb bereits kennen.Anders gestaltet sich die Situation bei bezahlter Werbung, so Flenche. Hiererweitere sich die Reichweite im Schnitt um das Fünffache. Angenommen man würdepro erreichten Follower einen Gewinn von fünf Euro erzielen, dann würde man demobigen Beispiel zufolge insgesamt 50 Euro Gewinn durch einen organischen Beitragerwirtschaften. Investiert man jedoch dieselben fünf Euro in einen bezahltenBeitrag, erreicht man dadurch unter sonst gleichen Bedingungen 500 Follower, waseinen Gewinn von insgesamt 250 Euro ergäbe. Dem Experten zufolge ist derbezahlte Weg daher immer der lohnenswertere.Gepaart mit entsprechendem Targeting ist dafür gesorgt, dass auch noch genau dierichtige Zielgruppe auf Instagram erreicht wird - unabhängig davon, ob der Fokusnun auf der Gewinnung neuer Auszubildender oder auf Neukunden liegt.Über Marvin Flenche:Marvin Flenche ist der Mitgründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agenturhat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert und ermöglicht Unternehmenmit Hilfe von Onlinemarketing Methoden mehr Planbarkeit und Wachstum durch mehrKundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter.