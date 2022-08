mein-dienstrad.de begrüßt weitere Tariföffnungen für das Dienstrad-Leasing

Oldenburg (ots) - Mit den neuen Tarifverträgen der IG Metall Küste und des

Arbeitgeberverbandes Nordmetall nimmt das Dienstrad-Leasing für tarifgebundene

Unternehmen weiter Fahrt auf. Bereits seit dem 01. Mai 2022 ist das Leasing

eines Dienstrades per Gehaltsumwandlung in Baden-Württemberg auch für

Angestellte in tarifgebundenen Betrieben der IG Metall Baden-Württemberg und

Südwestmetall möglich. Weitere Gewerkschaften, wie die IG Metall Küste und der

Arbeitgeberverband Nordmetall, folgten dem Beispiel und änderten ihre

Tarifverträge zum 16. Juli 2022. Die Chancen, dass sich noch mehr Gewerkschaften

an dieser Entwicklung beteiligen, stehen sehr gut. Schließlich ist das Interesse

an einem Dienstrad deutschlandweit über alle Branchen hinweg groß. Die

Notwendigkeit nach mehr Klimaschutz und die Dringlichkeit einer umfassenden

Mobilitätswende tun ihr Übriges dazu.



130.000 Tarifbeschäftigte profitieren allein in Norddeutschland