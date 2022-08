Mit dem Elektroauto Geld verdienen

Regenstauf (ots) - Besitzer eines Elektroautos können seit diesem Jahr mit ihrem

Fahrzeug ein paar hundert Euro nebenbei verdienen. Wie das geht? E-Fahrzeuge

setzen bei ihrem Betrieb keine CO2-Emissionen frei. Diese eingesparten

Emissionen beim eigenen Fahrzeug lassen sich ganz unkompliziert durch die

Treibhausgasminderungsquote gegen Cash verkaufen. Zudem sind diese Einnahmen für

Privatpersonen vollkommen steuerfrei. Die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) erklärt

diesen Handel.



Was ist die Treibhausgasminderungsquote?





Unternehmen, die fossile Energieträger in Umlauf bringen, wurden durch dieBundesregierung verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu senken. Sie haben eineTreibhausgasminderungsquote (abgekürzt THG-Quote) zu erfüllen. 2022 liegt dievorgegebene Quote bei sieben Prozent. Sie steigt kontinuierlich an und erreichtim Jahr 2030 schließlich 25 Prozent. Da es der Mineralölindustrie kaum gelingt,die CO2-Emissionen bei ihren eigenen Kraftstoffen Benzin und Diesel zu senken,müssen sie als Ausgleich Verschmutzungsrechte zukaufen, um die gesetzlichvorgegebene THG-Quote zu erfüllen.Unternehmen und Privatleute, die mit treibhausgasschonenden Kraftstoffen oderganz treibhausgasfrei unterwegs sind, dürfen auf der anderen Seite ihreTHG-Quoten verkaufen. So ist der Handel mit der THG-Quote entstanden. Und es istein Weg, wie die Mineralölkonzerne Strafzahlungen für jede nicht eingesparteTonne CO2 vermeiden können.Wer kann mit der Prämie steuerfreies Geld verdienen?Jede Person, auf die ein E-Fahrzeug in Deutschland zugelassen ist, kann ihreTHG-Quote ab sofort jährlich bis zum Jahr 2030 verkaufen. Dies gilt aber nur fürvollelektrische Fahrzeuge und nicht für solche mit einem Hybridantrieb. Darunterfallen unter anderem E-PKWs, E-Busse, E-Transporter und E-Motorräder. Fürzulassungsfreie E-Fahrräder und Pedelecs gibt es keine CO2-Prämie. Beim Besitzvon mehreren Fahrzeugen darf pro Fahrzeug jedes Jahr eine eigene Prämiebeantragt werden.Wer also ohnehin schon ein E-Auto fährt, für den hat sich hier eine interessanteZusatzeinnahmequelle aufgetan. Dabei ist es egal, ob das Fahrzeug geleast,gekauft oder finanziert wurde. Berechtigt ist immer der Fahrzeughalter, der imFahrzeugschein eingetragen ist. Um die Prämie zu bekommen, reicht es aus, wenndas Fahrzeug einen Tag lang, auch noch Ende Dezember, zugelassen war. Die Höheder Prämie berechnet sich aus der eingesparten Menge an CO2, die vom Fahrzeugtypabhängt und dem Marktpreis, also wie viel Mineralölunternehmen dafür bereit