EV Technology Group untermauert seine Wachstumsbestrebungen mit Plänen zur Eröffnung eines völlig neuen Kompetenzzentrums für Elektrofahrzeuge in Silverstone

TORONTO, ONTARIO (09. AUGUST 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (OTCQB: EVTGF, NEO: EVTG, DE: B96A), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit MEPC Silverstone Park („Silverstone Park“) einen Mietvertrag für eine 90.000 Quadratfuß große Industriefläche auf dem historischen Automobilgelände abgeschlossen hat. Die neue Anlage umfasst das Kompetenzzentrums für Elektrofahrzeuge der EV Technology Group, das sogenannte „EV Centre of Excellence“, und wurde von MEPC errichtet. Sie ist Teil des neuesten MEPC-Gebäudekomplexes mit einer Nutzfläche von 265.000 Quadratfuß im Silverstone Park.

Die heutige Ankündigung folgt auf die letzte Pressemitteilung zur geplanten Übernahme der Firma Fablink Group Holdings Limited („Fablink“) durch die EV Technology Group. Fablink ist ein Auftragsfertigungsunternehmen im Vereinigten Königreich, das sieben Fertigungs- und Montagestandorte betreibt und über 750 Mitarbeiter beschäftigt. Fablink bedient mit seinem Geschäftsbereich „Streamline Automotive“ in Großbritannien die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen für die Fahrzeugmontage, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge. Mit der neuen Anlage in Silverstone sind die EV Technology Group und ihre Tochtergesellschaften in der Lage, die Fertigungs- und Montagekapazitäten für Elektrofahrzeuge rasch auszubauen und so ihre Vision der Elektrifizierung von Kultmarken entsprechend umzusetzen.

Im Zuge der Bestrebungen der EV Technology Group, ihr Markenportfolio zu erweitern, wird diese hochmoderne Anlage das unternehmenseigene Planungs- und Entwicklungszentrum für Elektrofahrzeuge beherbergen und gleichzeitig erstklassige Räumlichkeiten für die Fahrzeugmontage und -veredelung für den Geschäftsbereich „Streamline Automotive“ bereitstellen.

Silverstone selbst blickt auf eine lange Tradition im Automobilsektor zurück und hat bereits so manches legendäre Motorsportereignis wie etwa Formel-1-Rennen ausgerichtet. Abgesehen von seiner Geschichte bietet der Standort die Möglichkeit, auf das reichhaltige Angebot an qualifizierten Arbeitskräften zurückzugreifen, die in Pendlerentfernung zum Standort wohnen. Im Silverstone Park entstehen derzeit zahlreiche Unternehmen mit Bezug zur Elektromobil- und Technologiebranche, was die Talentdichte und die Unternehmensverflechtungen in dieser Gegend erhöht. So wurde beispielsweise der „Silverstone Technology Cluster“ gegründet, um Unternehmen in den Bereichen Technik, Elektronik und Software in der Region bei ihrem Wachstum zu unterstützen.