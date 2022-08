Wirtschaft Berlins Regierende kritisiert Lindners Entlastungspläne

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die Entlastungspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kritisiert. Steuersenkungen und pauschale Kindergelderhöhungen würden nicht gezielt dort helfen, wo die Not am größten sei, sagte sie dem Fernsehsender "Welt".



"Die Frage ist, ob - wenn man immer mehr vom Gleichen tut - das dann an den Stellen überall hilft, wo Menschen Hilfe brauchen." Was es brauche, seien gezielte, sozial gerechte Entlastungen, so Giffey. "Es geht hier um Gerechtigkeit, es geht um soziale Gerechtigkeit."