Defense Metals veröffentlicht Update zu seinen Diamantbohrungen - Ergänzungs- und Explorationsbohrungen wurden abgeschlossen, geotechnische Bohrungen am Grubenhang sind im Gange

Pressemeldung - Vancouver, British Columbia – 9. August 2022: Defense Metals Corp. („Defense Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich, über den aktuellen Stand der laufenden Diamantbohrungen in seiner Seltenerdelementlagerstätte (SEE) Wicheeda zu informieren. Die Diamantbohrkampagne mit Ergänzungs- und Explorationsbohrungen im Jahr 2022 ist nun abgeschlossen und die geotechnischen Bohrungen am Grubenhang schreiten voran.