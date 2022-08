Novaliq reicht neuen Zulassungsantrag für das erste Medikament zur Behandlung des trockenen Auges CyclASol® ein

Heidelberg, Deutschland, und Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) -

Novaliq, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung der

ersten und besten Augentherapeutika auf der Grundlage der einzigartigen

wasserfreien EyeSol®-Technologie konzentriert, gab heute die Einreichung eines

Zulassungsantrags für CyclASol (Cyclosporin-Augenlösung), einer neuartige

Behandlung für die Anzeichen und Symptome der trockenen Augenkrankheit (DED),

bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) bekannt.



CyclASol® hat in zwei Zulassungsstudien ein schnelles Einsetzen der

therapeutischen Wirkung in der Indikation, eine klinisch bedeutsame Verbesserung

der Schädigung der Augenoberfläche und eine ausgezeichnete Verträglichkeit

gezeigt. Die Ergebnisse einer 12-monatigen Langzeitstudie bestätigten, dass die

Wirkung erhalten bleibt und sich bei den meisten Anzeichen und Symptomen sogar

verbessert.