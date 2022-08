Revival Gold stellt Explorationsupdate bereit

Toronto (Ontario), 9. August 2022. Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQX: RVLGF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-in ... ) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update hinsichtlich der Explorationen beim Goldprojekt Beartrack-Arnett („Beartrack-Arnett“) in Lemhi County im US-Bundesstaat Idaho bereitzustellen.

Am 8. August 2022 hat Revival Gold das zweite von zwei Kernbohrlöchern auf insgesamt 1.450 m abgeschlossen, die in dieser Saison beim Ziel Joss gebohrt wurden. Die beiden Bohrlöcher BT22-241D und BT22-242D wurden konzipiert, um das neigungsabwärts gerichtete Potenzial der hochgradigen Goldmineralisierung bei Joss zu erproben.

Die Kernaufzeichnungen weisen darauf hin, dass die beiden Bohrlöcher die Zielzone der Mineralisierung zwischen 100 und 150 m unterhalb früherer Bohrungen in diesem Gebiet durchschnitten haben. Die beiden Bohrlöcher liegen etwa 200 m entlang des Streichens in der Zielzone auseinander und werden wichtige strukturelle und geochemische Informationen hinsichtlich des Potenzials für weitere Goldmineralisierungen in der Tiefe bei Joss liefern. Die Analyseergebnisse werden für September erwartet.

„Die Kernaufzeichnungen weisen darauf hin, dass wir auf die Zielzone bei Joss gestoßen sind. Die Analyseergebnisse werden für nächsten Monat erwartet und bieten das Potenzial, eine beträchtliche Tiefenerweiterung bei Joss zu bestätigen, wo frühere Bohrungen hochgradige Abschnitte in 18 Bohrlöchern über einen 1 km langen Abschnitt ergaben. Unterdessen werden die Bohrungen fortgesetzt, wobei die Aktivitäten voraussichtlich zunehmen werden, sobald Bohrgeräte verfügbar sind und die Bedingungen es erlauben“, sagte President und CEO Hugh Agro.

Das Bohrgerät wird nun etwa 1.100 m nördlich von Joss zum Zielgebiet South Pit transportiert, um eine Bohrlücke im Ressourcenblockmodell Beartrack-Arnett von 2022 zu erproben. Die Unterbrechung der Bohrungen bei Joss wird es ermöglichen, die Analyseergebnisse zu erhalten und die interpretative Analyse von BT22-241D und BT22-242D abzuschließen.

Ein zweites Bohrgerät wird voraussichtlich im September bei Beartrack-Arnett eintreffen, um mit etwa 2.000 m an Kernbohrungen bei Haidee zu beginnen, sofern die Bedingungen dies erlauben. In der Nähe von Beartrack-Arnett ist ein großer Flächenbrand im Gange (der „Moose-Brand“), der jedoch bis dato nur eingeschränkte Auswirkungen auf die Aktivitäten von Revival Gold hatte. Das Unternehmen steht in regelmäßigem Kontakt mit den örtlichen Behörden, befolgt alle Anweisungen und setzt alle erforderlichen Schritte, um einen sicheren und verantwortungsvollen Betrieb zu gewährleisten.