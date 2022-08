BKK Pfalz trotz millionenschwerer "Zwangsabgabe" im Geschäftsjahr 2021 erneut stabil finanziert

Ludwigshafen (ots) - Die BKK Pfalz hat das Geschäftsjahr 2021 stabil beendet.

Der Jahresabschluss 2021 wurde von unabhängigen Wirtschaftsprüfern ohne

Beanstandung geprüft und vom Verwaltungsrat der BKK Pfalz abgenommen. Das

Jahresergebnis hätte um vieles besser ausfallen können, wenn die BKK Pfalz nicht

rund 10,6 Millionen Euro und damit rund ein Drittel ihrer finanziellen Reserven

zur Finanzierung der Milliardendefizite in der gesamten gesetzlichen

Krankenversicherung hätte abgeben müssen.



Im Geschäftsjahr 2021 stehen den Gesamteinnahmen in Höhe von 563,1 Millionen

Euro Ausgaben in Höhe von 567,7 Millionen Euro gegenüber. Das somit ausgewiesene

Defizit von 4,6 Millionen Euro spiegelt aber nicht die tatsächlichen

Verhältnisse wider. Ohne die gesetzliche Zwangsabgabe wäre das Geschäftsjahr

2021 mit einem Einnahmeüberschuss von 6 Millionen Euro zu Ende gegangen. Mit

diesem Ergebnis wäre dann auch eine Absenkung des Zusatzbeitrages möglich

gewesen.