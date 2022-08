Marco Barenkamp in die Bundesfachkommission für Künstliche Intelligenz und Wertschöpfung 4.0 berufen / "Das deutsche Silicon Valley liegt in Osnabrück" (FOTO)

Osnabrück (ots) - Die Bundesfachkommission Künstliche Intelligenz und

Wertschöpfung 4.0 hat Prof. Dr. Marco Barenkamp, LL.M. als neues Mitglied

berufen. Professor Barenkamp ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der LMIS AG

aus Osnabrück, die sich auf Anwendungen aus dem Bereich der Künstlichen

Intelligenz (KI) spezialisiert hat, sowie Vorsitzender des Wissenschaftlichen

Beirats der Academic Society for Artificial Intelligence.



"Die Berufung in die Bundesfachkommission freut mich sehr. Künstliche

Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie mit hohem disruptivem Potenzial für

alle Wirtschafts- und Lebensbereiche. Damit wir Deutschland und Europa zu einem

der weltweit führenden KI-Standorte ausbauen können, braucht es die passenden

Rahmenbedingungen. Ich freue mich darauf, in der Bundesfachkommission daran

mitwirken zu dürfen", so der KI-Experte Barenkamp.