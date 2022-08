Materom entscheidet sich für Syncron Retail Inventory, um den Service zu verbessern und das Ersatzteilgeschäft zu rationalisieren

Stockholm (ots/PRNewswire) - Erfolgreicher Autoteilehändler hebelt Syncron

Retail Inventory (TM) aus, um Effizienz und Kundenzufriedenheit im

Servicegeschäft zu steigern



Syncron gab heute bekannt, dass sich der führende Autoteilehändler Materom Group

für Syncron Retail Inventory (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3615388-1&h=99

5889430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3615388-1%

26h%3D2642069797%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.syncron.com%252Fsolutions%252Fret

ail-inventory-management%252F%26a%3DSyncron%2BRetail%2BInventory&a=Syncron+Retai

l+Inventory) (TM) entschieden hat, um das Kundenerlebnis zu verbessern und

gleichzeitig die Kosten zu senken, indem Prozesse und Vorgänge effizienter

gestaltet werden.





In den fast 25 Jahren seines Bestehens hat Materom einen treuen Kundenstammaufgebaut, der sich auf seinen Ruf als zuverlässiger und pünktlicherDienstleister stützt. Mit einem Netzwerk von zwanzig regionalen Lagern inRumänien und als Teil der Nexus Automotive International Trading Group verteiltMaterom Teile an Autowerkstätten auf dem lokalen Markt und auch im Ausland."Als wir uns auf die Suche nach einer Bestandsverwaltungslösung machten, suchtenwir nach einer flexiblen Anwendung, mit der wir in Echtzeit auf Daten zugreifenund fundierte Entscheidungen treffen können", sagt Claudiu Boanta,Einkaufsleiter bei Materom. "Nachdem wir mehrere Anbieter verglichen hatten, warklar, dass Syncron über eine agile Lösung hinausgeht und uns einen tieferenEinblick ermöglicht, so dass wir in Echtzeit auf Daten zugreifen und dieseanalysieren können, um zu reagieren, bevor es zu spät ist. Wir sind auch in derLage, ein optimales Gleichgewicht zwischen Lagerrotation und Teileverfügbarkeitherzustellen, so dass der einzelne Einkäufer seine tägliche Arbeit effizientererledigen kann."Bevor Syncron Retail Inventory zum Einsatz kam, verwendete Materom eineInventarlösung, die den Zugriff auf und die Analyse von Berichten zu schwieriggestaltete und über keine robusten Prognosefunktionen verfügte. Umsicherzustellen, dass die richtigen Teile zur Verfügung stehen, wann und wo dieKunden sie brauchen, hat Materom mit Partnern wie Syncron auf Innovationgesetzt, um die Art und Weise, wie seine Kunden bedient werden, neu zudefinieren.In einem Jahr, in dem die Lieferzeiten und Kosten der Lieferanten sowohlunvorhersehbar als auch volatil waren, benötigt Materom auch ein intelligentesPrognosetool, das automatisch Hunderte von Variablen berücksichtigt, um die