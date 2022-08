Obwohl das Management von Wacker Neuson zuversichtlich in die Zukunft schaut und seine Jahresprognose unverändert zwischen 1,9 bis 2,1 Mrd. Euro bekräftigt hat, zeigt ein Blick auf den heutigen Handelstag ein eingetrübtes Bild in der Aktie mit einem Abschlag von knapp fünf Prozent. Wer genauer hinschaut, erkennt einen seit November letzten Jahres laufenden Abwärtstrend, an dem die Aktien mit einem Ausbruch in den letzten Stunden gescheitert war. Nichtsdestotrotz herrscht ein gewisser Optimismus unter Anlegern, wie der Kursanstieg über den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Hürde von 17,74 Euro offenbart. Obwohl noch kein Durchbruch gelungen ist, präsentiert sich die Aktie durchaus offen für einen Folgeanstieg, sobald der laufende Abwärtstrend geknackt wird.

Volle Auftragsbücher

Sollte doch noch ein verspäteter Optimismus bei Wacker Neuson zurückkehren und die Aktie mindestens über 20,00 Euro ausbrechen, könnte auch der laufende Abwärtstrend endlich überwunden werden und würde infolgedessen Kurspotenzial an 21,60 und den knapp darüber liegenden 200-Tage-Durchschnitt entfalten. Ein weiteres Ziel auf Sicht der nächsten Wochen und Monate könnte darüber der Bereich um 23,60 Euro darstellen. Um von einem Ausbruchsszenario überdurchschnittlich profitieren zu können, könnte dann hierzu ein Schein mit einem konstanten Hebel wie beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Wacker Neuson WKN MA4Y6T zum Einsatz kommen. Eine kurzzeitige Schwächephase findet dagegen am EMA 50 erste Unterstützungen vor, darunter müsste der Bereich um glatt 18,00 Euro noch einmal als Support zum Einsatz kommen. Solange also noch kein nachhaltiger Ausbruch erfolgt ist, muss man sich auf weitere Abschläge einstellen.