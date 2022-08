JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Experte Richard Vosser bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Analyse auf die inzwischen von dem Pharmakonzern umgesetzte Empfehlung eines unabhängigen Datenüberwachungskomitees zur Aussetzung der globalen Rekrutierung von Teilnehmern einer Studie zu dem Medikament Tolebrutinib. Zuvor hatte Sanofi bereits auf Geheiß der US-Arzneimittelaufsicht FDA die Studie teilweise aussetzen müssen. Die neue Nachricht sei nun nicht hilfreich und erhöhe die Unsicherheit rund um die Zulassung der Arznei./laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 07:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 07:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,67 % auf 95,36EUR erreicht.



