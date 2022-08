EU-Staaten erteilen so viele Aufenthaltsgenehmigungen wie vor Corona

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben im vergangenen Jahr in etwa so viele Aufenthaltsgenehmigungen erteilt wie vor der Corona-Krise. 2021 lag die Zahl bei 2,95 Millionen, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr, als in der EU die Corona-Krise ausbrach, war das ein Plus von 31 Prozent. Aufenthaltsgenehmigungen können Nicht-EU-Bürger etwa zum Arbeiten, zum Studieren, aus familiären Gründen oder für internationalen Schutz gewährt werden.

