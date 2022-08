HypZert stellt Studie zur Bewertung von Flexible Office Spaces vor

Berlin (ots) - Co-Working, Desk-Sharing, Business Center: Büroimmobilienmärkte

der Zukunft



Der Büroalltag ist in der letzten Zeit vor allem durch die Maßnahmen zur

Pandemie-Bekämpfung gründlich durchgeschüttelt worden. In vielen Bereichen

gelten weder "Nine to five" noch die traditionelle 5-Tage-Woche mehr. Wie wirkt

sich dieser Umbruch in der Arbeitswelt auf die Nutzung von Büros aus? Flexibles,

"hybrides" Arbeiten, teils von zuhause, teils von unterwegs und teils im Büro

erfordert ebenso flexible Konzepte für die Nutzung von Büroflächen. Doch auch

schon vor der Pandemie ist der Markt für flexible Büroflächen durch generelle

Veränderungen in Arbeits- und Unternehmenskulturen deutlich gewachsen.



Für Immobiliengutachter/innen stellt sich die Frage, wie solche neuen Büroformen

die Nutzung von Büroflächen mittel- und längerfristig beeinflussen werden.

Werden traditionelle Büroflächen insgesamt weniger nachgefragt werden, oder

weisen flexible oder hybride Konzepte ein höheres Risiko auf? Wie werden diese

Flächen inkl. verschiedener Serviceleistungen bewertet? Welche Miete kann dafür

angesetzt werden? Was gibt es bei solchen Objekten zu beachten?