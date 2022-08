Acxiom erweitert MarTech-Funktionen von Heathrow Airport mit Salesforce Marketing Cloud & CDP-Diensten

Frankfurt am Main (ots) - Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom

(https://www.acxiom.de/) ermöglicht relevantere Customer Experiences und

steigert den Erfolg von Unternehmen durch ein breites Angebot an Data-Driven

Marketing Solutions nachhaltig. Heute gibt Acxiom bekannt, dass sie Teil des

erweiterten Marketing Cloud Customer Data Platform-Ökosystems sind und globale

Salesforce-Prozesse nutzen werden.



Diese Prozesse unterstützen die Bereitstellung leistungsstarker Marketing

Solutions für Unternehmen und integrieren das Datenmanagement, das digitale

Kampagnenmanagement und die Identity-Funktionen von Acxiom in die

Salesforce-Technologie. Acxiom verfügt über langjährige Erfahrungen mit

datenschutzkonformen Datenservices und fundiertes Know-how im Bereich

Plattformdienste - ein optimaler Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit mit

Salesforce, um Kunden dabei zu helfen, den maximalen Nutzen aus ihrer

Technologie zu ziehen.