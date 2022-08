Soroco wurde in der PEAK Matrix® der Everest Group für 2022 Task Bergbautechnologien Provider als Leader ausgezeichnet

Boston (ots/PRNewswire) - Soroco, das weltweit erste Unternehmen für

Diese undokumentierten und unstrukturierten Daten aus den Interaktionen zwischenMensch und Computer sind der Schlüssel zur Erschließung enormer Geschäftswerteund zur Beschleunigung datenbasierter Programme zur digitalen Transformation.Anhand dieser Daten können Unternehmen einen Überblick darüber gewinnen, wieihre Teams ihre Arbeit erledigen, und diese Daten als Grundlage für ihreProgramme zur digitalen Transformation nutzen."Wir freuen uns sehr, von der Everest Group als Leader anerkannt zu werden",sagte Samson David, CEO von Soroco. "Diese Anerkennung spiegelt unser Engagementfür die Bereitstellung einer leistungsstarken Work-Graph-Plattform wider, dieTeams und Unternehmen einen 360-Grad-Blick auf die letzte Meile der Arbeitermöglicht und sie mit strukturierten Erkenntnissen ausstattet - dem wichtigstenHebel, um das Geschäft voranzutreiben und Transformationsinitiativen zugestalten. Unsere große Erfahrung im Unternehmenssektor und unser ausgedehntesPartner-Ökosystem helfen Organisationen dabei, die Art und Weise, wie Arbeiterledigt wird, neu zu gestalten und ermöglichen es ihnen, in der digitalenLandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben."Laut Amardeep Modi, Vice President der Everest Group, "zielt SorocosTask-Mining-Produktstrategie darauf ab, Unternehmen dabei zu helfen, zuverstehen, wie Teams ihre Arbeit ausführen, und Unternehmen bei ihrenInitiativen zur digitalen Transformation zu stärken." Er fügte hinzu: "DiePosition als Leader in der Everest Group's Task Mining Products PEAK Matrix®Assessment 2022 wird durch die starke Marktvision, den Fokus aufProduktinnovation und Kundenerfolg, die Tiefe und Breite derProduktfunktionalitäten und den hohen Wert, der den Kunden geboten wird,untermauert."Die Everest Group's Task Mining PEAK Matrix Assessment 2022 umfasst 17Technologieanbieter innerhalb der Task Mining Industrie. Der Bericht besteht auseiner PEAK-Matrix, die die Anbieter von Task Mining in Leader, Major Contendersund Aspiranten einteilt. Die führenden Unternehmen haben einen hohenGesamteinfluss auf den Markt, eine starke Vision und die Fähigkeit bewiesen, aufdie Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungen für das Task Mining zu reagieren.Soroco ist in dieser Kategorie führend, weil es sich auf die Anforderungen vonUnternehmen konzentriert, die jeweils 1000 Benutzer bedienen:- Datenschutzbewusste Datenerfassung ohne IT-Integration: PatentierteDeep-Capture-Technologie zur Erfassung von Millionen von Interaktionen beigleichzeitigem Schutz der Privatsphäre der Endbenutzer, flexiblerPII-Filterung und Ausrichtung auf die Einhaltung der GDPR.- Entdeckung, Einblicke und Erweiterbarkeit: Erkennung von Arbeitsmustern, diefür jedes Team spezifisch sind, KI-gesteuerte Empfehlungen zu ROI undOptimierungshebeln sowie APIs zur Erweiterung neuer Erkenntnisse über BI-Toolswie Power BI.- Flexibles Hosting: Cloud-nativ und skalierbar - sowohl als PaaS als auch alsSaaS verfügbar.Sorocos Scout, eine Plattform für Arbeitsdiagramme, ist einzigartigpositioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, aus dieser riesigen, ungenutztenDatenquelle verwertbare und strukturierte Erkenntnisse zu gewinnen und diedigitalen Erfahrungen von Benutzern und Teams zu verbessern.Über SorocoSoroco baut die weltweit erste und modernste Work-Graph-Plattform auf. Wir sindein technologieorientiertes Unternehmen mit ~40 Patenten. UnserFlaggschiffprodukt Scout, das auf dem Arbeitsgraphen basiert, liefert nahezu inEchtzeit Einblicke in die Art und Weise, wie die Arbeit vor Ort erledigt wird,und unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg der Transformation.Foto:https://mma.prnewswire.com/media/1874135/Soroco_PEAK_Matrix_Assesssment.jpgPressekontakt:Homesh Bawari,+91 9599236877,homesh.bawari@adfactorspr.com,Adfactors PRWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164686/5293123OTS: Soroco