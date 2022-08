Schondorf am Ammersee (ots) - Der EZB-Zinsentscheid vom 21. Juli zeigt Wirkung.

Nach der jüngsten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank ist die Zahl der

Banken und Sparkassen, die Negativzinsen für Guthaben auf dem Tagesgeld- oder

Girokonto berechnen, von 543 auf nur noch 37 gesunken. Den Höchststand

registrierte das Verbraucherportal biallo.de Ende Mai dieses Jahres. Zu diesem

Zeitpunkt verlangten noch 582 von gut 1.200 untersuchten Banken und Sparkassen

ein Verwahrentgelt - meist in Höhe von 0,5 Prozent ab Überschreiten eines

bestimmten Freibetrags.



Zinsen statt Verwahrentgelt





Bereits vor dem 21. Juli haben sich rund 40 Banken vom Verwahrentgeltverabschiedet. Weitere gut 20 Geldhäuser lockerten die Freibeträge oderhalbierten den Strafzins. Prominentes Beispiel: die ING. Deutschlands größteDirektbank verzehnfachte Anfang Juli den Freibetrag pro Konto von 50.000 auf500.000 Euro und verkündete kurz nach dem EZB-Zinsentscheid, dass dasVerwahrentgelt zum 1. August für alle Kunden abgeschafft wird. Zudem führte dieING einen Sparbrief mit einer Verzinsung von bis zu 1,5 Prozent ein.Keine Sparkasse mehr dabeiAktuell weisen noch 24 Volksbanken und 13 überregionale Banken dasVerwahrentgelt im Preisaushang oder auf ihrer Seite aus - ohne entsprechendenHinweis, dass der Strafzins variabel an den Zinssatz für dieEZB-Einlagefazilität gekoppelt ist. Die Sparkassen-Gruppe hat die Negativzinsendagegen komplett abgeschafft."Wir gehen davon aus, dass das Verwahrentgelt spätestens ab 1. Oktobervollständig von der Bildfläche verschwunden sein wird, zumal der Druck auf dienoch verbliebenen Banken zunimmt", sagt Horst Biallo, Gründer undGeschäftsführer des gleichnamigen Verbraucherportals. "Schließlich lassen sichStrafzinsen auf Guthaben in Zeiten steigender Tagesgeld- und Festgeldzinsengegenüber der Kundschaft nicht mehr rechtfertigen."