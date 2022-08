Hannover (ots) - Das bfp FORUM öffnet am 7. und 8. September 2022 erstmals inHannover seine Tore. Die B2B-Fachmesse für betriebliche Mobilität,Fleet-Management und Mobilität der Zukunft findet in der Messehalle 9 ihr neuesZuhause - nach fast zwanzig Jahren am Nürburgring und zwei Jahren Corona-Pause.Seminare, Panel Talks und Vorträge von bundesweiten Expertinnen und Expertengeben Einblicke in aktuelle Trends mit dem Schwerpunktthema E-Mobilität. Auchdie Fachausstellung, Testfahrten mit den neuesten Fahrzeugmodellen sowieAustausch und Networking mit Kolleginnen und Kollegen machen das bfp FORUM zumPflichttermin für Branchen-Profis. Das zukunftsorientierte Gesamtpaket desVeranstalters Schlütersche Mediengruppe überzeugte Hannovers OberbürgermeisterBelit Onay (Bündnis 90 / Die Grünen), die Schirmherrschaft für die Messe zuübernehmen.Als führende Messestadt kombiniert Hannover gute Erreichbarkeit, eine passendeInfrastruktur und umfangreiche Hotelkapazitäten. Beim neu gestalteten bfp FORUMpräsentieren alle relevanten Anbieter auf über 8.000 QuadratmeternAusstellungsfläche nützliche Lösungen für modernes und effizientes Fuhrpark- undMobilitätsmanagement. Dazu kommen Messestände der wichtigstenAutomobilhersteller und -importeure. Zu den über 80 Ausstellern gehören unteranderem die großen Hersteller von Audi und Cupra über Hyundai und Nissan bis hinzu Tesla und VW Nutzfahrzeuge. Mit dabei sind aber auch einige Start-ups wieVive La Car, Mobiko oder Panion. Weitere Mobilitätsanbieter,Software-Unternehmen und Leasinganbieter oder Ladeinfrastruktur-Anbieter findensich zudem in der Halle 9 wieder.Begleitet wird die Messe von einem umfangreichen Fachprogramm. Miniseminare derbfp AKADEMIE behandeln aktuelle Praxisthemen wie Lieferschwierigkeiten in derAutomobilbranche, Kostenoptimierung oder Mobilitätsbudgets. Diverse Aussteller,Expertinnen und Experten teilen ihr Wissen zum Fokusthema E-Mobilität.Panel Talks zu aktuellen LeitthemenUnter Moderation des branchenbekannten Mobilitätsexperten Stephan Lützenkirchengibt es auf der Hauptbühne des bfp FORUMs drei hochkarätig besetzte Panel Talks,die die Weiterentwicklung der Unternehmensmobilität beleuchten. Die Themen undFachleute sind:- "bfp Mobility BAROMETER 2022" mit Clemens Noll-Velten, Christian Merten (beideChefredaktion bfp Fuhrpark & Management), Oliver Piepenbrink (CommodityManager Fleet, Thyssen Krupp), Stephan Tschierschwitz (BereichsleiterMobilitätslösungen, Schwarz Mobility Solutions GmbH) und Konrad Wessner (CEO,Puls Marktforschung).- "Lieferschwierigkeiten der Hersteller und die Auswirkungen auf die Mobilität"mit Gästen wie Jürgen Keller (CEO, Hyundai), Sylvia Simons (Unit Managerin

