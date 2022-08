Wirtschaft Hunderte Ingenieure fehlen für Straßenbau und Sanierung in NRW

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Beim Landesbetrieb Straßenbau NRW sind derzeit etwa 300 Stellen für Ingenieure unbesetzt beziehungsweise in Besetzungsverfahren. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Behörde.



Weiter teilte das Landesamt der "Rheinischen Post" mit, in den nächsten zehn Jahren werde voraussichtlich noch einmal dieselbe Anzahl an Ingenieuren aus Altersgründen ausscheiden. Derzeit seien insgesamt rund 1.100 Ingenieure bei Straßen.NRW beschäftigt. Der Mangel betreffe verschiedene Bereiche: "Sowohl der Bau als auch die Unterhaltung von Straßen, Radwegen und Bauwerken erfordern eine eng vernetzte Zusammenarbeit aller Bereiche, etwa Planung, Bau, Vermessung und Betrieb", so der Landesbetrieb.