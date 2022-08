KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Atomdeal mit dem Iran:

"Wenn der Iran von der jetzigen US-Regierung etwa verlangt, diese möge sicherstellen, dass auch alle künftigen US-Präsidenten nicht aus dem Atomdeal aussteigen, ist dies naiv (oder berechnend, wenn man ein Scheitern will), denn dieses Abkommen ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Es ist ein Abkommen, an das sich möglichst alle Seiten gebunden fühlen sollen. Der Iran hat den Stoff, aus dem atomare Gefahren sind. Jetzt liegt es an Teheran, wie viel Kooperation es will und wie viel Überprüfung es zulässt."/DP/jha