Trinkwasser soll verstärkt in Öffentlichkeit angeboten werden

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett befasst sich an diesem Mittwoch mit Trinkwasser. Dafür will die Ministerrunde einen Gesetzentwurf des Bundesumweltministeriums auf den Weg bringen. Das Ziel des Ressorts von Ministerin Steffi Lemke (Grüne) ist es dabei, den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt Trinkwasser aus dem Leitungsnetz in der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Bereits bisher gibt es Trinkwasserbrunnen etwa in Fußgängerzonen. Dies soll deutlich ausgeweitet werden./bw/DP/he