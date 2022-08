DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach elf freien Tagen und der Phase von Sommerferien in ganz Deutschland geht im ersten Bundesland nun wieder die Schule los. Am Mittwoch beginnt für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder der Unterricht. Für die rund 170 000 Kinder dort, die eingeschult werden, kann der erste Schultag auch erst auf den Donnerstag (11.8.) fallen. Als nächstes geht es dann am Montag (15.8.) in den Küstenländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in das Schuljahr 2022/23. In Bayern geht die Schule erst Mitte September wieder los.

Im vierten Schuljahr unter Pandemiebedingungen will die neue nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) Schließungen vermeiden und setzt bei Schutzmaßnahmen vor allem auf Eigenverantwortung. Die Politikerin empfiehlt freiwilliges Maske-Tragen im Klassenraum. Eltern sollen Corona-Schnelltests erhalten, damit ihre Kinder sich zu Hause - anlassbezogen und freiwillig - testen können. Am ersten Schultag besteht auch in der Schule eine Selbsttest-Möglichkeit./wa/DP/jha