CREDIT SUISSE stuft AMS-Osram auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS-Osram von 8,00 auf 9,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Adithya Metuku begründete das höhere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem mit niedrigeren Annahmen für die Nettoverschuldung des Halbleiterherstellers. Das laufende Jahr sei eines des Überganges, auf kurze Sicht dürften die Konsensschätzungen sinken in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 04:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,13 % auf 7,885EUR erreicht.



