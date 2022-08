CREDIT SUISSE stuft Schaeffler auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Schaeffler nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Industriesegment habe positiv herausgeragt, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings liege die operative Marge (Ebit) auf Konzernebene unter der Markterwartung. Die Automobilsparte habe unter den coronabedingten Lockdowns in China gelitten./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 04:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,18 % auf 5,57EUR erreicht.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Richard Carlson

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m