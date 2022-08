Toronto, Ontario - 9. August 2022 - Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft New World Inc. („New World“) ihren Online-Marktplatz für NFTs (Non-Fungible Tokens) umgestaltet hat.

Im Rahmen dieser Umgestaltung hat New World Inc. seinen bisherigen Marktplatz umbenannt, um ihn an die in der Unternehmenskultur verwurzelten Grundwerte anzupassen. Die Plattform bietet Künstlern, Musikern, Prominenten und Verbrauchern einen Marktplatz für den Vertrieb von NFTs, um digitale Kunst auf revolutionäre Weise zu kreieren und zu verkaufen.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass NFTs mit Augmented-Reality-Fokus die Art und Weise verändern werden, wie Künstler ihre Arbeit monetarisieren können, indem sie die Kluft zwischen der physischen und der virtuellen Welt überbrücken“, sagt Caz Derkowski, Gründer und CMO von New World Inc.

Auf Grundlage der Rückmeldungen einer Gruppe von Produkttestern im vergangenen Jahr hat New World die Struktur seines bisherigen Marktplatzes überarbeitet. Zu den Updates gehören Verbesserungen der patentierten Geo-Pinning-Technologie, zusätzliche Augmented-Reality-Funktionen und verbesserte Qualität, Eigenschaften von NFTs für PFP-Projekte (Profilbilder) sowie eine komplette Überarbeitung der Benutzererfahrung/-oberfläche (UX/UI). Zusätzlich zu den Updates wird New World zusammen mit seinen Partnern mehrere kuratierte NFT-Kollektionen einführen.

„Wir beschreiten einen neuen Weg für die Interaktion von Verbrauchern mit NFTs, indem wir uns auf 3D-Animationen, Augmented Reality und ein allumfassendes Erlebnis konzentrieren, während wir die Plattform weiter innovieren. Die Möglichkeiten mit New World sind endlos“, so Derkowski weiter.

Wichtigste Fortschritte

- Am 21. Juni 2022 schloss sich das New World-Team mit dem globalen Botschafter und legendären brasilianischen Fußballspieler Ronaldinho zusammen, als er im DRV PNK-Stadion in Miami ein internationales Freundschaftsspiel mit dem Titel „The Beautiful Game“ bestritt. Die Athleten trugen New World-Kleidung und unterstrichen damit die Partnerschaft von New World mit Ronaldinho und seinem riesigen Netz von Prominenten und Athleten wie Roberto Carlos, Steve Nash, Jimmy Butler, Blessd, Paul Pogba und vielen anderen.