* Neugeschäftsvolumen EUR 752 Mio.

* Operatives Ergebnis + 73 % | EUR 39,5 Mio.

* Konzernperiodenergebnis vor Steuern + 100 % | 52,1 Mio. * Cost-Income-Ratio 47,2 % | Bank Stand-alone 41,4 % * Return on Equity vor Steuern 29,7 %

* Investmentgrade-Ratings von S&P, Fitch und DBRS bestätigt

Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) veröffentlicht heute ihr Halbjahresergebnis 2022. Megatrends wie Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel sowie zusätzliche Herausforderungen - hervorgerufen durch die anhaltende Gesundheitskrise, parallele Lieferkettenengpässe und den Russland-Ukraine-Konflikt - erhöhen den Bedarf an nachhaltigen Lösungen weiter. Die Bank für Infrastruktur- und

Energiefinanzierungen sowie Public Finance schloss nahtlos an den Erfolg des abgelaufenen Geschäftsjahres an. Das Neugeschäftsvolumen im Infrastruktur- und Energiebereich lag nach dem ersten Halbjahr bei EUR 752 Mio. (H1 2021: EUR 614 Mio.). Das operative Ergebnis nach IFRS konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 73 % auf EUR 39,5 Mio., das Konzernperiodenergebnis vor Steuern um 100 % auf EUR 52,1 Mio. gesteigert werden. Die Cost-Income-Ratio der Gruppe (inklusive Kommunalkredit Public Consulting GmbH) wurde auf 47,2 % reduziert (Bank Stand-alone 41,4 %) und ein Return on Equity vor Steuern von 29,7 %, respektive 22,3 % nach Steuern erwirtschaftet. Das Kernkapital der Kommunalkredit lag bei EUR 417,5 Mio., die Kernkapitalquote bei 17,3 %. Die Non-Performing-Loan-Ratio (NPL) blieb seit der Privatisierung im Jahr 2015 konstant bei 0,0 %.

Kommunalkredit CEO Bernd Fislage: "Die letzten Monate haben einmal mehr die Relevanz essenzieller und nachhaltiger Infrastruktur unterstrichen, einerseits für Agenden wie der Digitalisierung und des Green Deals, andererseits um eine größere Unabhängigkeit und Diversifikation von russischen Energiequellen und die Vermeidung weiterer Lieferkettenunterbrechungen zu gewährleisten. Um den dringend notwendigen Ausbau von Erneuerbarer Energie rasch umzusetzen, braucht es Erleichterungen bei Flächenumwidmungen und Genehmigungsverfahren, entsprechenden Netzausbau und sichere regulatorische Rahmenbedingungen. Wir konzentrieren uns konsequent auf unser Kerngeschäft und nutzen dabei unsere Stärken: Agilität, Unabhängigkeit und Kundenorientierung. Das ermöglicht uns, aktiv innovative und nachhaltige Projekte anzutreiben, wie z. B. unsere gemeinsame Investition in den Bau einer Elektrolyseanlage für die Produktion von grünem Wasserstoff mit der OMV oder auch unser Joint Venture "PeakSun" mit der eww für Photovoltaik-Aufdachanlagen."