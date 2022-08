Wirtschaft Tourismus in Deutschland erholt sich weiter

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Tourismus in Deutschland erholt sich weiter. Im Juni 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe 48,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, 60,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Das Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste aufgrund der Corona-Pandemie war im letzten Jahr Ende Mai nach sieben Monaten wieder aufgehoben worden. Im Vergleich zum Juni 2020 waren die Übernachtungszahlen im Juni 2022 um 68,0 Prozent höher. Vor zwei Jahren wurde das Beherbergungsverbot Mitte Mai aufgehoben.