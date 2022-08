NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Analyst Chris Counihan prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung eine verhaltene Kursreaktion der Aktien. Der Chemiekonzern habe sich zurückhaltender in Sachen Barmittel in diesem Jahr geäußert. Die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis 2022 liege am oberen Rand der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne./bek/gl

Die Evonik Industries Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,05 % auf 21,11EUR erreicht.



