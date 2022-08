Aus Mernov wird DGGS Deutsche Gesellschaft für Glücksspiel mbH

Erste in Deutschland behördlich zugelassene Betreiberin von Online-Spielotheken bezieht neuen Firmensitz im Herzen Berlins

BERLIN, 10. August 2022 /PRNewswire/ -- Die Betreiberin der beiden ersten in Deutschland behördlich zugelassenen Online-Spielotheken JackpotPiraten und BingBong erhält einen neuen Namen und heißt fortan DGGS Deutsche Gesellschaft für Glücksspiel mbH. Das Unternehmen war 2020 unter dem Namen Mernov Betriebsgesellschaft mbH als Joint Venture von zwei angesehenen Akteuren aus dem Glücksspiel- und Entertainmentbereich ins Leben gerufen worden: Zum einen von der Gauselmann Gruppe, die vielen Glücksspiel Freunden in Deutschland und Europa als Betreiberin der stationären Merkur-Spielotheken ein Begriff ist, zum anderen die Greentube Tochter Novomatic. Daraus resultierte auch der bisherige Name des Unternehmens: Mernov stellt ein Kurzwort dar, gebildet aus den beiden Wortanfängen der Marken Merkur und Novomatic.