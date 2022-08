Was 1994 als Onlinebuchhändler begann, ist heute das mit Abstand größte Onlinekaufhaus der Welt mit eigenem globalen Logistiknetz. Über die Rechenzentren der Tochter AWS läuft ein Großteil des Internets. Je genauer man jedoch hinblickt, desto deutlicher werden die Schattenseiten dieses sagenhaften Aufstiegs sichtbar. An der Börse hatte Amazon seit Jahresbeginn zwischenzeitlich mehr als ein Drittel an Wert verloren, was einer Kapitalvernichtung von mehr als 550 Milliarden Euro gleichkommt. Im Vergleich entspricht dies rund 40 Prozent der Marktkapitalisierung aller Dax-Unternehmen. Das Versandgeschäft trägt zwar den größten Teil zum Umsatz des Unternehmens in Höhe von 121,2 Milliarden im Q2 bei, schreibt aber rote Zahlen. Der neue CEO Andy Jassy hat aber mit einem tiefgreifenden Umbau des Konzerns begonnen.

Zum Chart

Der beinahe als episch zu bezeichnende Aufwärtstrend von Amazon seit dem Ende des Börsencrashs 2003 ist seit September 2020 ins Stottern geraten. Seit November 2021 rutschte der Aktienkurs sogar in eine Abwärtsbewegung mit dem partiellen Tief bei 101,27 US-Dollar. Der darauf folgende Rebound stützte sich auf dieses Kursniveau von 101,27 US-Dollar, welches Anfang September 2018 bis Anfang Januar 2020 einen beinahe unüberwindbaren Widerstand darstellte. Die Öffnung der Bücher zum 2. Quartal 2022 am 28. Juli brachte mit einem Kursanstieg von rund 12 Prozent in Form eines Overnight-Gap den Kurs wieder zum Hochlaufen. Aktuell befindet sich der Kurs in einer Support-Zone zwischen 136,01 US-Dollar und 143,49 US-Dollar. Ein entscheidendes Datum für die Finanzmärkte ist die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex heute Mittwoch, um 14:30 MESZ. Aktuell sind die Marktteilnehmer noch von der Stärke der US-Wirtschaft und deren Verbraucher angetan. Eine zu hohe Inflation sollte aber die FED zwingen, die Zinszügel fester anzuziehen und das Momentum aus den Markt zu nehmen.