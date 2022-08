BAADER BANK stuft Brenntag auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Brenntag nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Trotz der schon vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen habe der Chemikalienhändler diese mit seinen Gewinnen übertroffen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem wolle das Unternehmen die bis Ende 2023 angestrebten Kosteneinsparungen schon ein Jahr früher erreichen und plane beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun mit dem oberen Ende der Jahreszielspanne./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,45 % auf 66,42EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m