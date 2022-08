Zalando, Adidas, Olymp & Co. haben keine Ausrede mehr Die Clean Clothes Campaign hat ausgerechnet, was Textilarbeiterinnen und -arbeiter in Osteuropa und der Türkei aktuell verdienen müssten

Berlin (ots) - Beschäftigte in der Modeindustrie brauchen einen Lohn, von dem

sie leben können. Erst recht in Zeiten von Corona und Krieg. Das fordert die

internationale Menschenrechtsinitiative Clean Clothes Campaign

(https://cleanclothes.org/) (CCC). Doch alle großen Modehäuser zahlen bislang

nur den Bruchteil eines solchen living wage . Immer noch - das hat die Clean

Clothes Campaign nun nachgerechnet. Die internationale Menschenrechtsinitiative

unterstützt deshalb die Europäische Bürgerinitiative " Good Clothes, Fair Pay

(https://www.goodclothesfairpay.eu/) ", die sich für eine EU-Gesetzgebung

einsetzt, die Hungerlöhne verhindert.



Längst ist bekannt, dass "Made in Europe" keineswegs ein Qualitätsmerkmal

hinsichtlich Menschenrechten ist. In Osteuropa und der Türkei bekommen

Textilarbeiterinnen und -arbeiter der großen Modemarken nur Hungerlöhne - und

mitunter weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in Fernost. Leider hat sich

diese Situation während der Coronakrise verschärft. Etwa ein Drittel der

Arbeitsplätze ging verloren, wurde prekär oder gar nicht bezahlt, weil

Modemarken ihre Aufträge stornierten. Die Inflation verschlimmert die

Notsituation der Beschäftigten zusätzlich.