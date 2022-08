Tourismus in Deutschland im Juni 2022 Übernachtungen um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen / Übernachtungszahl noch 3,4 % niedriger als im Juni 2019

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, Juni 2022



48,9 Millionen



+60,5 % zum Juni 2021



Im Juni 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,9 Millionen

Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 60,5 % mehr als im

Juni 2021. Das Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste aufgrund der

Corona-Pandemie wurde im letzten Jahr Ende Mai nach sieben Monaten wieder

aufgehoben. Im Vergleich zum Juni 2020 waren die Übernachtungszahlen im Juni

2022 um 68,0 % höher. Vor zwei Jahren wurde das Beherbergungsverbot Mitte Mai

aufgehoben. Im Vergleich zum Juni 2019 lagen die Gästeübernachtungen noch um 3,4

% niedriger, also fast wieder auf Vorkrisenniveau.



Insgesamt lässt sich bei den Übernachtungszahlen ein positiver Trend erkennen.

Die Lücke zum Vorkrisenniveau ist seit Jahresbeginn 2022 beständig kleiner

geworden: Im Januar 2022 hatte der Rückstand gegenüber Januar 2019 noch 38,1 %

betragen, im April 2022 noch 11,5 % zum April 2019 und im Mai 3,4 % zum Mai

2019.