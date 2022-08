BERLIN (dpa-AFX) - Die Arztserie "In aller Freundschaft" hat am Dienstagabend die TV-Konkurrenz abgehängt. 3,58 Millionen (15,9 Prozent) schalteten dafür ab 20.15 Uhr das Erste ein. Danach stieg die Zuschauerzahl bei einer zweiten "IaF"-Folge noch einmal auf 4,13 Millionen (18,1 Prozent). Am ehesten konnte noch das ZDF mithalten. Dort lief das Adelsporträt "Die Kraft der Königin - Schwedens starke Frauen" - 2,27 Millionen (10,1 Prozent) holten sich das ins Haus.

Ärzte, Adel, Krimi - was TV-Deutschland so guckt

