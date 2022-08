Konjunkturelle Belastungsfaktoren zeigen sich noch nicht in der Preisentwicklung (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - vdp-Immobilienpreisindex mit neuem Höchstwert im zweiten Quartal

2022





Die Immobilienpreise in Deutschland verzeichneten im zweiten Quartal 2022 einenAnstieg um 8,4% gegenüber dem zweiten Quartal 2021. Damit erreichte derImmobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) mit 194,8Punkten erneut einen neuen Höchstwert (Basisjahr 2010 = 100 Punkte). Der Indexbasiert auf einer von vdpResearch quartalsweise durchgeführten Auswertung echterImmobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.Den stärksten Zuwachs verzeichneten wieder Wohnimmobilien, die sichdeutschlandweit um 10,1% verteuerten. Die Preise für Gewerbeimmobilien stiegenum 1,9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Für den dortigen Anstieg zeichneten dieBüroimmobilienpreise verantwortlich, die im gleichen Zeitraum um 4,1% zulegten.Bei den Preisen für Einzelhandelsimmobilien setzte sich der negative Trend miteinem Minus von 3,5% gegenüber der Vorjahresperiode fort."Da der Immobilienmarkt traditionell der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mitZeitverzögerung folgt, sind die konjunkturellen Belastungsfaktoren noch nicht inder Indexentwicklung abzulesen."Jens Tolckmitt"Auch im zweiten Quartal dieses Jahres zeigte sich der Immobilienmarkt inDeutschland erneut robust und wies weiterhin teils deutliche Preissteigerungengegenüber dem Vorjahr auf. Dies gilt sowohl für den Wohn- als auch für denBüroimmobilienmarkt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich diekonjunkturellen Belastungsfaktoren, wie die gedämpften Wachstumsaussichten, dieInflation oder der spürbare Zinsanstieg zeitverzögert auch in denIndex-Ergebnissen niederschlagen werden", kommentierte vdp-HauptgeschäftsführerJens Tolckmitt.Preisentwicklung zwischen Q2 2021 und Q2 2022 im Überblick:Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: +8,4%Wohnimmobilien in Deutschland: +10,1%Wohnimmobilien in Top 7-Städten: +11,0%Gewerbeimmobilien: +1,9%- Büroimmobilien: +4,1%- EZH-Immobilien: -3,5%Selbst genutztes Wohneigentum weiter gut gefragtBei den Wohnimmobilien in Deutschland übertraf die Nachfrage das Angebot auch imzweiten Quartal 2022. Die Preise legten um 10,1% im Vergleich zumVorjahresquartal zu. Der Anstieg setzte sich dabei zusammen aus der Verteuerungdes selbst genutzten Wohneigentums um 11,6% und von Mehrfamilienhäusern um 8,6%.