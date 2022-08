JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 32,50 auf 32,80 Euro leicht angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe eine schon hoch liegende Hürde noch überboten, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl auf dem US-Markt als auch in Europa seien die Geschäfte gut gelaufen. Den Ausblick habe das Unternehmen nochmals erhöht./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 08:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +6,81 % auf 28,00EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,80

Kursziel alt: 32,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m