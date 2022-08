BAADER BANK stuft Evonik auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Add" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung um sieben Prozent übertroffen und das bereinigte operative Ergebnis die Markterwartung um vier Prozent, schrieb Analyst Markus Mayer in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Allerdings resultiere dies vor allem aus dem Segment Performance Materials, was die Qualität der Ergebnisse auf den zweiten Blick etwas eintrübe./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 08:44 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,99 % auf 20,68EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m