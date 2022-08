Der weltweite Gaming-Boom hält an. David Vinokurov, CEO des kanadischen Unternehmens Fandifi Technology Corp., sieht daher für sein Unternehmen voller Optimismus in die Zukunft. Denn noch dieses Jahr startet die Testphase der Fan-Engagement-Plattform Fandifi, die weltweit Fan Communities über die Sozialen Medien vernetzen wird. „Fandifi ist, wenn Engagement auf Echtzeit-Vorhersagen trifft“, lautet der Slogan des Unternehmens, dessen Aktie an der kanadischen Börse sowie der Frankfurter Börse (ISIN CA3024371088) gelistet ist.