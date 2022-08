Canagold benennt Chief Technology Officer

„Sein großer Erfahrungsschatz in den Bereichen Exploration, Entdeckung sowie Ressourcen- und Minenerschließung macht Mike zu etwas ganz Besonderem, da er so vielfältige Bereiche des Bergbaus abdeckt“, sagte Sofia Bianchi, Chair des Board of Directors. „Unser Board of Directors, dem auch Mike angehört, hat sich ganz der Aufgabe verpflichtet, das Projekt New Polaris so voranzubringen, dass eine Machbarkeitsstudie erstellt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden können. Gleichzeitig werden die allerhöchsten Standards hinsichtlich Umweltpraxis, Nachhaltigkeit und Gemeinde-Rücksprache angewandt. Mikes Ausbildung und seine jahrelange praktische Erfahrung in zahlreichen Gerichtsbarkeiten weltweit machen ihn zu einem einzigartigen Kandidaten, um unser technischen Team zu leiten.“

Mike Doyle, Director, Chief Technical Officer

Herr Doyle verfügt über mehr als 35 Jahre weltweiter Erfahrung im Bergbau und in der Exploration, die er bei Rio Tinto, Inmet, Wardell Armstrong und Sun Valley Investments gesammelt hat. Er ist Diplomingenieur und leitender Geologe und hat außerdem einen M.Sc. in Environmental Management.

Herr Doyle hat Erfahrung bei Exploration, Machbarkeitsstudien, Umweltgenehmigungen, Bau und Abbau von kleinen bis großen Bergbauprojekten. Bei Rio Tinto führte Herr Doyle das Explorationsteam an, das die hochgradige Kuperlagerstätte Las Cruces im Süden von Spanien entdeckte.

Herr Doyle ist eine Führungskraft bei Sun Valley Investments und dort verantwortlich für die bestehenden Bergbautätigkeiten sowie für die Begutachtung potenzieller Investitionen in Explorations- und Bergbauprojekte auf der ganzen Welt. Zurzeit hat Sun Valley zwei produzierende, hochgradige Untertagebetriebe mit schmalen Erzgängen, und ein dritter ist im Bau. Eine der Minen wurde innerhalb von nur vier Jahren vom Erwerb über Lizenzierung und Bau bis zum ersten Goldguss gebracht.